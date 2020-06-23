اعتقال تاجر مخدرات في شمال غربي الموصل

2020/06/23 | 23:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على تاجر مخدرات في منطقة ( مجمع اليرموك ) شمال غربي مدينة الموصل. وقال بيان للوزارة، ان “قوة مشتركة من مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى ومديرية الامن الوطني وبعد ورود معلومات دقيقة وبعد حصول تبادل اطلاق نار، تمكنت من القاء القبض على ابرز تاجر مخدرات […]

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