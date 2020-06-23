الحكومة تلاحق مزدوجي الرواتب: لن يتسلم اي عراقي راتبين

2020/06/23 | 23:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن تقاضي 18 ألف موظف راتبين من الدولة، معلناً أن الحكومة في طريقها لمعالجة هذا الأمر. وقال أحمد ملا طلال في أول مؤتمر صحفي له عقب شغل منصبه، إن «هناك 18 الف موظف يتقاضى راتبين 5 الاف منهم في وزارة التربية».وأضاف بالقول، «سيتم التحقيق في هذا الأمر بكافة المحافظات عبر لجان خاصة وخلال فترة معقولة»، مردفاً بالقول، «لن يكون هناك شخص يتقاضى راتبين».وأشار إلى أن «عقود الموظفين وصلت لاعداد كبيرة جداً، والحكومة السابقة تتحمل التعيينات غير الطبيعية، وعلينا أن نفعل القطاع الخاص، لغرض تحويل عدد من موظفي الدولة العراقية الى القطاع الخاص».وبشأن إجراءات مكافحة كورونا، قال ملا طلال، «تم تخويل وزير الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة فيروس كروونا، وفق الاجراءات الاتحادية، أي أن المحافظات تتبع هذه الاجراءات»، لافتا إلى أن «هناك اربعة مستشفيات تم تقديم التسهيلات لغرض اكمالها في ذي قار وميسان وكربلاء وبابل».وأردف بالقول، «اليوم او غدا سوف تصل مستلزمات طبية من الامارات، وستوزع على جميع المحافظات العراقية، وهي عبارة عن اجهزة تنفس اصطناعي».وفي موضوع آخر، قال إن الكاظمي وجه وزير الكهرباء، بضرورة عمل الوزارة وكوادرها على العمل لمدة 24 ساعة لتخفيف معاناة المواطنين.وبشأن الاحتجاجات، أفاد بأن «هناك تظاهرات مطلبية للشعب العراقي، ونحن نتعامل مع المتظاهرين بشكل ايجابي»، مشيرا إلى «فتح حوار مع تنسيقات التظاهرات فيما يتناسب مع المطالب ضمن الوضع العام».وبشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، قال ملا طلال، إن «المباحثات مستمرة من أجل حل القضايا العالقة مع اقليم كردستان»، لافتا إلى أن الحكومة العراقية تباحثت بشأن حزب العمال الكردستاني، بما يحفظ سيادة العراق.وأضاف، أن «الحكومة العراقية لا تريد أي مشاكل مع تركيا أو أي دولة أخرى، وانما هي تعمل على تبريد المشاكل ولا تريد مشاكل جديدة»، لافتا إلى أن «هناك ادوات ناعمة للتعامل مع الملفات العالقة مع اي دولة».إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حيث خصصت لمناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.وأشار رئيس مجلس الوزراء الى التحديات التي تواجه البلد في ظل جائحة كورونا، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطويق خطر المرض والتقليل قدر الإمكان من نسب الإصابة به، وتقديم كل الدعم والإسناد للمؤسسات الصحية والملاكات الطبية العاملة.ودعا الكاظمي المواطنين الى ضرورة الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، وتطبيق قواعد الوقاية للحفاظ على سلامتهم والأمن الصحي للمجتمع.وجرى مناقشة وضع الطاقة الكهربائية، حيث وجّه الكاظمي وزارة الكهرباء باستنفار الجهود والعمل على مدار الساعة لتوفير افضل تجهيز للمواطنين، خلال فصل الصيف، والإسراع بمعالجة المشاكل التي تطرأ على منظومة الكهرباء.وناقش مجلس الوزراء التظاهرات السلمية التي تتضمن مطالب عدة، ووجّه الكاظمي الوزارات بالاستماع لمطالبهم وتنفيذ ما يمكن منها، وفق الإمكانيات المتاحة والتحديات الكبيرة التي يواجهها البلد.وتم خلال الجلسة أيضا مناقشة الواقع الاستثماري في العراق والعمل بشكل جاد لتحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءاته، وذلك من أجل تنمية الاقتصاد العراقي والنهوض به، بما يمكّن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.واستعرض وزير الصحة والبيئة، مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية، بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (217) لسنة 2020.وبحث المجلس القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال وأصدر عدداً من القرارات بشأنها:اولا/1- الموافقة على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المستشفيات في محافظتي ذي قار وميسان.2- تخويل وزير الصحة والبيئة صلاحية أحذ الإجراءات الملائمة بشأن كل ما يتعلق بفايروس كورونا، واعتبار ذلك من الشؤون الاتحادية وضمن السياسة العامة للدولة.ثانيا/ مناقشة مشروع إنشاء مستشفى عام للقوات المسلحة في العاصمة بغداد سعة (400) سرير وتمت الموافقة على إنجازه.ثالثا/1- اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2019-2020، والسماح للراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها.2- قيام الطلبة الراسبين والمكملين بأداء امتحان مفتوح في المواد المقررة بالامتحانات الوزارية خلال ثلاثة أسابيع من خلال تعليمات تصدرها وزارة التربية بشكل عاجل، وتضع المدارس أسئلة الامتحان المفتوح من الكتب المنهجية.

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