السعودية ستسمح بالحج فقط لمواطنيها والمقيمين على أراضيها

2020/06/23 | 23:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، أمس الثلاثاء، إن عدد الحجاج هذا العام قد يقتصر على حوالي ألف من المواطنين والمقيمين، سعيا لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال الوزير في مؤتمر صحفي «الأعداد إن شاء الله قد تكون في حدود آحاد الآلاف.ما زلنا في مرحلة المراجعة قد تكون ألفا أو أقل أو أكثر بقليل».وأضاف أن الحج لن يكون متاحا هذا العام للقادمين من الخارج وإن الوزارة ستطبق معايير صحية صارمة لدى الموافقة على المشاركين فيه، مع استبعاد من تزيد أعمارهم عن 65 عاما.ومن المقرر أن تقام شعائر الحج في نهاية موز المقبل.وكانت السلطات السعودية قررت عقب انتشار فيروس كورونا في العالم، تعليق قدوم المعتمرين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.وكان وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن دعا في نهاية آذار الماضي دول العالم الإسلامي إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج، حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس كورونا.ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا.

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