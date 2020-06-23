محافظ البصرة يصادق على كشوفات أربع دوائر استعداداً لإطلاق رواتب شراء الخدمة

2020/06/23 | 23:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأعلنت محافظة البصرة، المصادقة على الكشوفات الحسابية لأربع دوائر في المحافظة، لشراء الخدمة لـ (30 ألف)، حسب تعبير مدير مكتب المحافظ عماد عبد الخالق العيداني.وقال العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيداني، صادق على الكشوفات الحسابية لأربع دوائر، أكملت إرسال كشوفاتها، لافتا إلى أن هذه الدوائر هي الحديد والصلب ومديرية بلديات البصرة والرياضة والشباب إلى جانب مديرية العمل والشؤون الاجتماعية.وأشار إلى أن حسابات المحافظة تعمل على إكمال صكوك هذه الدوائر خلال اليومين القادمين، لإطلاق صرف مرتبات العاملين فيها ضمن عقود شراء الخدمة (30 ألف درجة وظيفية).ودعا العيداني، بقية الدوائر العاملة في البصرة للإسراع في إكمال كشوفاتها وإرسالها لحسابات المحافظة للمصادقة عليها من قبل رئيس الحكومة التنفيذية، لصرف مرتبات العاملين في دوائرهم، وخلافه سيتم تحميلهم المسؤولية القانونية.

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