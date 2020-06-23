نائب عن الانبار يكشف عن اصابته بفيروس كورونا ويؤكد تلقيه العلاج في الاردن

2020/06/23 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي، الثلاثاء، عن اصابته بفيروس كورونا .

وقال...





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