كورونا يضرب بطل الدوري الفرنسي رسميا..

2020/06/23 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، (23 حزيران 2020)، نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجراها على لاعبيه في وقت سابق، كما تبين إصابة أربعة من النادي.

والنشاط الرياضي في فرنسا توقف تمامًا منذ منتصف مارس الماضي، كما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، بعد توصية خاصة من الحكومة، إلغاء المسابقات المحلية، وتتويج النادي الباريسي باللقب، كونه تصدر جدول الترتيب في ذلك الوقت.

وكشف النادي الباريسي، في بيان رسمي نشر عبر موقعه الإلكتروني، عن أن،" ثلاثة لاعبين وإداري واحد، تم إصابتهم بالفيروس القاتل، بحسب ما كشفته الفحوصات".

وتابع البيان،" طلب النادي من المصابين العزل منزليًا، حتى يتماثلون للشفاء تمامًا، قبل العودة إلى استئناف التدريبات الجماعية".

والبيان لم يتطرق إلى هوية المصابين، في إجراء بات يتبع في الآونة الأخيرة، وفقًا لما نصه البروتوكول الطبي، وللحفاظ على خصوصية المرضى.

ويستعد نادي العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الأدوار المتبقية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال شهر آب القادم.

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بغداد اليوم/ متابعة

أزاح زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، الستار عن قائمة الفريق الملكي التي ستواجه ريال مايوركا، غداً الأربعاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة إيسكو ألاركون

بغداد اليوم- بغداد

أرسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء،(23 حزيران 2020)، رسالة تعزية الى الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة موقعة من رئيسها زطشي خير الدين، لوفاة أسطورة الكرة العراقية احمد راضي.

وذكر الجزائري في نص الرسالة: "بب

بغداد اليوم- متابعة

أثار غياب البلجيكي إدين هازارد عن تدريبات ريال مدريد يوم أمس الاثنين قلق الجماهير التي ما زالت تنتظر انتفاضته مع الفريق، لاسيما وأنه أمضى معظم الموسم مصاباً.

واستغل هازارد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة فيروس كورونا لكي

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