مصدر: طائرات مجهولة تقصف 3 مواقع لداعش شمال شرق بعقوبة

2020/06/23 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقصف 3 مواقع لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ...





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