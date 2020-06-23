مصدر: طائرات مجهولة تقصف 3 مواقع لداعش شمال شرق بعقوبة


مصدر: طائرات مجهولة تقصف 3 مواقع لداعش شمال شرق بعقوبة
2020/06/23 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقصف 3 مواقع لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ...

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