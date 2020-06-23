2020/06/23 | 23:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية عثرت على رفاتٍ يشتبه أنها لجندي عراقي قرب مضافات لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فوج أسد آمرلي النهري في قيادة محور الشمال بالحشد الشعبي، وضمن عمليات ابطال العراق/3، عثرت، اليوم، على رفات شخص مقتول قرب إحدى مضافات داعش الارهابية في حاوي بنت الكاظم، خلف قصبة بسطاملي، غرب ناحية آمرلي".

ورجح المصدر، أن "تعود الجثة إلى جندي عراقي لوجود قطعة قماش من بدلة عسكرية من التي يرتديها الجيش العراقي".

وتقع ناحية آمرلي جنوب غرب كركوك، وشرق صلاح الدين وتتبع إداريا الى الأخيرة .

وأنطلقت امس الاثنين المرحلة الثالثة من عملية "أبطال العراق" لتفتيش وتأمين المناطق الرابطة شرق صلاح الدين بغرب ديالى وجنوب غرب كركوك وسامراء.‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على رفات يشتبه أنها لجندي عراقي في صلاح الدين.. صور) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على رفات يشتبه أنها لجندي عراقي في صلاح الدين.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).