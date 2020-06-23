رئيس مجلس الأمناء ووزير الموارد يبحثان سبل التعامل الإعلامي لمواجهة أزمة المياه

2020/06/23 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر محمد الونان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد، سبل التعامل الإعلامي لمواجهة أزمة المياه مع تركيا.

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