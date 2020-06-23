تسجيل اول حالة وفاة بكورونا في خانقين

2020/06/23 | 23:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأفاد مصدر طبي بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال المصدر، إن "قضاء خانقين سجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا تعود لامرأة تبلغ من العمر 52 عاماً".

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