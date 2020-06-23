2020/06/23 | 23:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد نقيب الصحفيين، مؤيد اللامي، اليوم الثلاثاء، اصابة ثمانية صحفيين عراقين بفيروس كورونا، مشيرا الى استقرار حالتهم الصحية.وقال في تغريدة على تويتر، تابعتها "كلكامش برس"، انه "اتواصل مع ثمانية صحفيين مصابين بالفيروس ومع عوائلهم خصوصاً في بغداد وميسان وذي قار ونينوى والنجف، الحمد لله صحتهم غير حرجة تقريباً".واضاف "نعمل على توفير كل مايمكن لمساعدتهم ماليا وعلاجيا دعواتكم للباري الكريم بتمام الشفاء لهم ونجاتهم ولكل العراقيين المصابين آمين يارب ألعالمين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامي: اصابة ثمانية صحفيين عراقين بفيروس كورونا وحالتهم مستقرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللامي: اصابة ثمانية صحفيين عراقين بفيروس كورونا وحالتهم مستقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).