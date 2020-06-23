2020/06/23 | 23:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاق: إنقسام الدعوة أضاع منه رئاسة الوزراء والبيت الشيعي الأضعف في الساحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 23:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاق: إنقسام الدعوة أضاع منه رئاسة الوزراء والبيت الشيعي الأضعف في الساحة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاق: إنقسام الدعوة أضاع منه رئاسة الوزراء والبيت الشيعي الأضعف في الساحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).