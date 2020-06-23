مختص بإدارة الأزمات يكشف سبب التخبط الاقتصادي ويحذر العراق من العودة لهذا السيناريو

2020/06/23 | 23:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المختص بإدارة الأزمات، علي الفريجي، الثلاثاء، سبب التخبط الاقتصادي الحاصل في الحكومة العراقية، فيما حذر الحكومة من العودة لهذا السيناريو.وقال الفريجي خلال حديثه لقناة “العهد”، إن “نفس العقول التي تقود التخبط السياسي هي التي تقوده اقتصاديا”، مبينا ان “الازمة الاقتصادية وضعت الحكومة والبرلمان في تخبط كبير”.وأردف، أن “العراق يلجأ بشكل مكرر لسيناريو […]

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