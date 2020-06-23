شهادة بولتون عن ترامب وبوتين وسوريا - جلبير الأشقر

2020/06/23 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر أهم ما يؤكده كتاب مستشار دونالد ترامب السابق للأمن القومي، جون بولتون، هو مدى ازدراء الرئيس الأمريكي بالعرب، ربّما باستثناء متولّي العهد السعودي محمّد بن سلمان لما يمثله هذا الأخير من مصلحة اقتصادية ولما تربطه بصهر ترامب الصهيوني جاريد كوشنير من صداقة وتواطؤ.



فإن هاجس ترامب شبه الوحيد في الشرق الأوسط، كما يتجلّى من خلال شهادة بولتون، هو إيران، وذلك بالطبع ناجم عن تبنّيه الكامل لوجهة نظر جماعة ......





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