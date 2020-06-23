الأزمة الليبية والدور الجزائري - حسين سالم مرجين

2020/06/23 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_سالم_مرجين بناء على دعوة كريمة من الصديق العزيز الدكتور إدريس عطية، بشأن المشاركة في البرنامج الدولي بعنوان " في دائرة الضوء" على قناة الجزائر الإخبارية، والذي يتناول فيه نظرة الدول المغاربية - والجزائر على وجه الخصوص- اتجاه الأزمة الليبية، وقبل الموافقة على المشاركة سألت السيد الدكتور إدريس عن ماهية المشاركين في البرنامج المذكور، فذكر لي بأنهم من الأكاديميين من الجزائر وتونس، فجاءت موافقتي دون تردد كون الح ......





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