لائحة حزب العمال الشيوعى المصرى ( 1970 ) - سعيد العليمى

2020/06/23 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى لائحة حزب العمال الشيوعى المصرى صدرت لائحة حزب العمال الشيوعى المصرى بقلم إبراهيم فتحى ( مرسي مصطفى على ) فى عام 1970 ، وجرى تداولها مطبوعة على الآلة الكاتبة على ورق ارز خفيف بين أعضاء التنظيم ومرشحيه أى فى دوائر التنظيم الوليد الضيقة آنذاك .



وقد نشرت على نطاق واسع فى العدد الأول من مجلتنا النظرية " الشيوعى المصرى " الصادر فى سبتمبر / أيلول 1975 .



وقد إستندت فى صياغتها على الترجمة الهامة ......





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