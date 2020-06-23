2020/06/23 | 23:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين أعلن اليوم الثلاثاء الموافق 23 حزيران 2020، تشكيل خلية أزمة لعودة النازحين من مخيمات محافظة دهوك إلى قضاء شنگال والمناطق التابعة له.بهذا الصدد تحدث “محمد الببواتي” مسؤول الإعلام والعلاقات في وزارة الهجرة والمهجرين فرع دهوك لـ “ايزيدي 24″، قائلا، “اليوم وبعد اجتماع في دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك تم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل خلية أزمة لتسهيل عودة النازحين إلى شنگال) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل خلية أزمة لتسهيل عودة النازحين إلى شنگال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).