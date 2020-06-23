خلية الازمة في الديوانية تصدر 10 قرارات جديدة للحد من كورونا

2020/06/23 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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مقررات خلية الأزمة في محافظة الديوانية للاجتماع الطارئ ليوم الثلاثاء الموافق 23 حزيران 2020

عقدت خلية الأزمة في محافظة ...





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