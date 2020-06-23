2020/06/23 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اصدر مجلس النواب، الثلاثاء، بيانا بشأن الجلسة المقرر عقدها يوم غد الاربعاء.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، "الزملاء الصحفيين والاعلاميين، حرصا من الدائرة الاعلامية على صحة وسلامة الزملاء الصحفيين والاعلاميين المعتمدين في مجلس النواب وفي ظل الاجراءات الوقاية المعتمدة للحد من تفشي فايروس "كورونا" فأننا نقدم اعتذارنا وبكل اسف عن استقبالكم في المركز الصحفي لتغطية جلسة المجلس يوم الاربعاء ٢٤-٦-٢٠٢".

واضافت، انه "تود إعلامكم بانها ستقوم بنقل احداث جلسة مجلس النواب ليوم الاربعاء وفقاً للسياقات المعمول بها الى جانب مواكبة اعمال الجلسة عبر خدمة الاخبار العاجلة المعمول بها في مجموعة المجلس المعتمدة في واتساب".

وتابعت، "راجين منكم تفهم اجراءاتنا الاحترازية بظل مانمر به في هذه الايام من حالة استثنائيه ومن اجل توفير شروط السلامة والحد من تفشي جائحة كورونا".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، الموقف النهائي بشأن توصل اطباء عراقيين لعلاج فيروس كورونا، فيما أكد أن معمل ادوية سامراء لم يقدم اية مبادرة لتصنيع علاج "افيفافير’

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري، الثلاثاء 23-6-2020، ان ما تخصصه الدولة لوزارة الصحة قليل جداً مقارنة بحجم مسؤوليتها وخاصة في مواجهة جائحة كورونا وفيما أشار الى ان تطبيق حظر التجوال كان سببا بتفشي الفيروس، أكد ان مواجهته

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على أهمية التحضير للانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حيدر العبادي استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء رئيس تيار الحكمة عمار ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان يصدر بياناً بشأن الجلسة المقرر عقدها غداً الاربعاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرلمان يصدر بياناً بشأن الجلسة المقرر عقدها غداً الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).