2020/06/23 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايران مستعدة لإقامة مدن صناعية مشتركة داخل العراق بغداد -الزمان ابلغت ايران الحكومة العراقية استعدادها لاقامة مدن صناعية وشراكات صناعية في العراق ، جاء ذلك في لقاء وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز مع السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، الثلاثاء،. وذكرت الوزارة في بيان امس ان “وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة عراقية لإحياء المركز الدولي الرباعي لمكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة عراقية لإحياء المركز الدولي الرباعي لمكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة عراقية لإحياء المركز الدولي الرباعي لمكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).