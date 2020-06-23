دعوة‭ ‬عراقية‭ ‬لإحياء المركز‭ ‬الدولي‭ ‬الرباعي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب

2020/06/23 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران‭ ‬مستعدة‭ ‬لإقامة‭ ‬مدن‭ ‬صناعية‭ ‬مشتركة‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬ بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ ابلغت‭ ‬ايران‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬استعدادها‭ ‬لاقامة‭ ‬مدن‭ ‬صناعية‭ ‬وشراكات‭ ‬صناعية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والمعادن‭ ‬منهل‭ ‬عزيز‭ ‬الخباز‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ايرج‭ ‬مسجدي،‭ ‬الثلاثاء،‭.‬ وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬“وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والمعادن‭ ‬منهـل‭ ‬عزيـز‭ ‬الخبـاز‭ […]

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