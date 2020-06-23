هل فات أوان معركة الفساد؟

2020/06/23 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام اصلاح‭ ‬النظام‭ ‬الاداري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وتوحيد‭ ‬المعلومات‭ ‬والمرجعيات‭ ‬الالكترونية‭ ‬بداية‭ ‬الطريق‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬الطريق‭.‬في‭ ‬مثل‭ ‬وضع‭ ‬العراق‭ ‬القلق‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬اشراك‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬لملاحقة‭ ‬ومتابعة‭ ‬الفاسدين‭ ‬في‭ ‬منافذ‭ ‬حدودية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬الايرادات‭ ‬وحمايتها‭ ‬لصالح‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الى‭ ‬فترة‭ ‬مفتوحة‭ ‬،‭ […]

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