ارغام رئيس دولة على وضع كمامة

2020/06/23 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برازيليا‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أُرغم‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬جاير‭ ‬بولسونارو‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬قضائي‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬كمامة‭ ‬‮«‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬يمتنع‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬رغم‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬وقرر‭ ‬القاضي‭ ‬ريناتو‭ ‬بوريلي‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬أصدره‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬بقيمة‭ ‬ألفي‭ ‬ريال‭ ‬‭(‬حوالى‭ ‬340‭ ‬يورو‭)‬‭ ‬على‭ ‬بولسونارو‭ ‬إن‭ ‬ظهر‭ ‬علنا‭ ‬بدون‭ ‬الكمامة‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ […]

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