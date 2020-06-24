البرلمان يعتذر عن استقبال الصحفيين في جلسة الاربعاء بسبب كورونا

2020/06/24 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اعتذارها عن استقبال الصحفيين والاعلاميين لتغطية جلسة غدا الأربعاء بسبب جائحة كورونا.

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