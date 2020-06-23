مقتل جنديين وإصابة آخرين في قصفٍ جوي استهدف مواقع عسكرية للقوات السورية جنوبي “السويداء”

2020/06/24 | 00:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل جنديان اثنان، وأصيب أربعة آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصفٍ جوي، استهدف مواقع عسكري تابعة لـ #الحكومة_السورية جنوبي #السويداء.وأعلنت وكالة (سانا) السورية الرسمة، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة إلى أضرارٍ مادية،…

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