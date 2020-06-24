وزير الخارجية يستقبل بلاسخارت ويؤكد رفض واستنكار العراق لأيّ خرق أو هُجُوم على الأراضي العراقية

2020/06/24 | 00:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع ممثلة الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(یونامي) جينين هينيس بلاسخارت في مقرّ الوزارة ببغداد، الثلاثاء، لبحث عدد من القضايا ذات العلاقة بالمنظمات الدوليّة العاملة في العراق.وأثنى الوزير بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة اين نسخة منه، على دور وجُهُود بعثة يونامي،والبعثات والوكالات الخاصّة الأخرى التابعة للأمم المتحدة لمُساعَدة الحُكُومة في تحقيق الأمن، والاستقرار، والرفاهيةللشعب العراقيّ في شتى المجالات خُصُوصاً في مجال تقديم المُساعَدات الإنسانيّة إلى النازحين.وأبدی حسين رغبته في "إجراء لقاءات مع جميع هذه البعثات؛ لبحث تطوير آليّات العمل، والتنسيق بشكل فعّال"، مؤكدا" أهمّية احترام سيادة البلاد من قبل دول الجوار، وتعزيز مبادئ حُسن الجوار، واتباع القنوات الدبلوماسيّة لمُواجَهةالتحدّيات، وحلحلة الأزمات".واعرب عن رفضه واستنكاره "لأيّ خرق أو هُجُوم على الأراضي العراقيّة (في إشارة إلى القصف الجوّي الذي قامت بهتركيا على بعض المواقع داخل الأراضي العراقيّة في الأيام القليلة الماضية)"، مُطالِباً بضرورة "وقف مثل هذه الانتهاكاتمن الجانب التركيّ".

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