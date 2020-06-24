2020/06/24 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يكشف حقائق مثيرة: استقطاع الرواتب اقترحته حكومة عبدالمهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يكشف حقائق مثيرة: استقطاع الرواتب اقترحته حكومة عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يكشف حقائق مثيرة: استقطاع الرواتب اقترحته حكومة عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).