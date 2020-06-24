وفاة اللواء خضير عبد الزهرة مدير رواتب وزارة الداخلية بفيروس كورونا

2020/06/24 | 00:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأفاد مصدر أمني بوفاة ضابط رفيع في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر، إن "اللواء خضير عبد الزهرة مدير رواتب وزارة الداخلية توفي جراء إصابته بفيروس كورونا".

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