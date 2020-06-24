الراديكالية العراقية – أيديولوجية الطريق المسدود - ميثم الجنابي

2020/06/24 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي يبرهن تاريخ الراديكالية في العراق على أنها فكرة بلا تاريخ.



ومن ثم فهي مجرد زمن.



غير أن فكرة بلا تاريخ تعني أيضا أنها بلا تاريخ ذاتي، أي بلا تأمل ونقد ذاتي.



مما يجعل منها في الأغلب مجرد كمية من الأفعال الهمجية.



إذ أن كل ما لا تاريخ فيه لا مستقبل فيه.



بمعنى أن مستقبله هو مجرد اجترار لأفعال لا يمكنها أن تؤسس لمنظومة أو تراكم في الرؤية والقيم.



وهي الحالة التي ميزت تاريخ العراق الحديث والنتائج المأساوي ......





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