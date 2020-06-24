ديالى تسجل 89 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/24 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

اصدرت خلية الازمة في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة للتصدي لكورونا.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "عقدت اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق زووم اجتماعها الطارئ الذي استضافته جامعة القادس

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي، الثلاثاء، عن اصابته بفيروس كورونا .

وقال بيان صادر عن مكتبه الاعلامي " ان النائب عادل خميس المحلاوي يرقد حاليا في مستشفى الامير حمزة في العاصمة الارد

بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو خلية الازمة النيابية، علي الغانمي، الثلاثاء (23 حزيران 2020) أن انحسار عمليات التعفير للأسواق والأحياء كانت عاملا أساسيا في ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بغداد وبقية المحافظات فيما تحدث عن احتمالية التوجه لتغيير

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