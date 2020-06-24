وفاة عضو سابق في ادارة نادي الشرطة بسبب كورونا

2020/06/24 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

توفي اليوم الثلاثاء،(23 حزيران 2020) الامين المالي السابق لادارة نادي الشرطة خضير السراي متأثر...





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