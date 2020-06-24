البرلمان يعتذر عن استقبال الصحفيين بجلسة اليوم

2020/06/24 | 00:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، الاربعاء، عن اعتذارها لاستقبال الصحفيين والاعلاميين اليوم الاربعاء.وقالت في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “حرصا منا على صحة وسلامة الصحفيين والاعلاميين المعتمدين في مجلس النواب وفي ظل الاجراءات الوقاية المعتمدة للحد من تفشي فايروس كورونا، فأننا نقدم اعتذارنا وبكل اسف عن استقبالكم في المركز الصحفي لتغطية جلسة المجلس […]

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