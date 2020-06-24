مقتل 3 نساء في قصفٍ لطائرةٍ مسيرة تركية بريف “كوباني” الشرقي

2020/06/24 | 00:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى قصف لطائرة مسيرة، يُعتقد أنها تركية، اليوم الثلاثاء، إلى مقتل 3 نساء من بينهن ناشطة نسوية، في قرية “حلنجة” شرق مدينة #كوباني، شمالي #سوريا.وأعلنت قوى الأمن الداخلي (الآساييش) في #الإدارة_الذاتية، خلال بيانٍ لها،…

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