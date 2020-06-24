شركة نفط البصرة توضح بشأن إحالة عقد تجهيز حقن الماء لحقل الزبير

2020/06/24 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت شركة نفط البصرة، الاربعاء، توضيحا بشأن إحالة عقد تجهيز حقن الماء لحقل الزبير.

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