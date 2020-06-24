وكالة: كيم يوقف خطة التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية

2020/06/24 | 00:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اجتماعا للقيادات العسكرية، لبحث خطة العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية.وأعلنت وكالة “سونا” الكورية الشمالية، أن كيم قرر تعليق خطة العمل العسكري ضد الجارة الجنوبية.وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مع تصعيد بيونغ يانغ خطابها ضد سيئول، وتفجيرها مكتب الاتصال المشترك في كيسونغ يوم 16 يونيو، وتهديدها […]

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