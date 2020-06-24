2020/06/24 | 01:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حماة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).