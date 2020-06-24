الذهب يسجل أعلى ارتفاع منذ أكتوبر 2012

2020/06/24 | 01:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار الذهب قفزة جديدة لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالي 8 أعوام، مدفوعة بضعف الدولار الأمريكي وإجراءات التحفيز النقدي من البنوك المركزية في العالم وسط مخاوف تعثر الاقتصاد.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.65% إلى 1765.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل في وقت سابق 1768.96 دولار، وهو أعلى مستوى […]

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