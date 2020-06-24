راكيتيتش يُعيد صدارة الليجا لبرشلونة

2020/06/24 | 01:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا بهدف نظيف على أتلتيك بيلباو، مساء الثلاثاء، خلال مواجهة الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ31 من الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل هدف برشلونة الوحيد، إيفان راكيتيتش في الدقيقة 71.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما يتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر.

أول تهديد في المباراة، كان في الدقيقة 4، بتسديدة من أوناي لوبيز لاعب أتلتيك بيلباو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وجاء الرد من برشلونة في الدقيقة 5، بتسديدة من سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، تصدى لها يراي مدافع بيلباو بالرأس.

وسدد ميسي كرة ضعيفة في الدقيقة 10، على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة أوناي سيمون حارس مرمى بيلباو.

وأهدر لويس سواريز فرصة تسجيل الهدف الأول برعونة شديدة، حيث استلم كرة من ميسي في منطقة الجزاء، وسدد بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 15.

وتلقى يراي لاعب أتلتيك بيلباو كرة عرضية في منطقة الجزاء، وسدد بالرأس لكن مرت الكرة بجانب مرمى تير شتيجن في الدقيقة 21.

واستمرت محاولات برشلونة لفك شفرات دفاع بيلباو، الذي تمركز بشكل جيد للغاية، وغلق المساحات، ليفشل لاعبو البلوجرانا في اختراق منطقته.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل ميسي تمريرة سحرية لأنطوان جريزمان في منطقة الجزاء، لينفرد بحارس بيلباو الذي تألق في التصدي لتسديدة الفرنسي في الدقيقة 54.

وقرر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، الدفع بريكي بويج بدلا من آرثر ميلو، ثم راكيتيتش وفاتي بدلا من بوسكيتس وجريزمان، ولاحقًا أشرك برايثويت مكان سواريز.

ومن أول لمسة لفاتي فور مشاركته كبديل في الدقيقة 64، تلقى كرة عرضية من سواريز في منطقة الجزاء، وسدد بالرأس أعلى مرمى بيلباو.

ونجح إيفان راكيتيتش في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 71، حيث تلقى تمريرة من ميسي خلف دفاع بيلباو، وسدد بقوة أقصى يمين الحارس سيمون.

وكاد ميسي أن يُضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 88، بتسديدة صاروخية مرت بجانب القائم الأيمن لحارس بيلباو.

واستمرت محاولات البلوجرانا لمُضاعفة النتيجة، حيث سدد أرتورو فيدال كرة تصدى لها سيمون حارس بيلباو، لترتد أمام أنسو فاتي الذي حرمه القائم الأيسر من التسجيل في الدقيقة 94.

ونجح برشلونة في تحقيق الانتصار الصعب، ليعود إلى طريق الانتصارات مُجددًا بعد التعثر أمام إشبيلية في الجولة الماضية، ويُشعل الصراع مع ريال مدريد على اللقب.

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