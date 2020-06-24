وفاة الأسطورة احمد راضي يشعل منصات التواصل حزنا.. وهكذا استذكروه

2020/06/24 | 01:46 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" أشهر المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليوم الثلاثاء ومنها: وفاة الاسطورة احمد راضي يشعل منصات التواصل حزنا..



وهكذا استذكروه.



سعودية تنتقد بائع آيس كريم…فانقلب السحر على الساحر. حملات تشجيعية طريفة مع بدء امتحانات الثانوية العامة في مصر.



بعد كان مهددا بالانقراض..



طائر "الحجل" بأيد امينة.



وفي جولتنا "فطوم تدعو للعودة بحذر"

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