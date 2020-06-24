صلاح الدين: فرض حظر التجوال الشامل ابتداءً من مساء الاربعاء ولغاية الاحد المقبل

2020/06/24 | 01:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقررت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، فرض حظر شامل للتجوال ابتداءً من مساء اليوم ولغاية الاحد المقبل.وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب في تصريح، انه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء اليوم الاربعاء ولغاية صباح يوم الاحد المقبل".واضاف، انه "في حال تحسن الوضع الصحي سيعاد العمل بالحظر الجزئي في الاسبوع المقبل، اما اذا ازداد عدد الاصابات يمكن تمديد حظر التجوال الشامل في المحافظة".ودعا رئيس خلية الازمة محافظ صلاح الدين عمار الجبر، في وقت سابق، المواطنين إلى التعاون في تطبيق الشروط الصحية الالتزام بالحظر تجنبا لوقوع اصابات جديدة.

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