عالم إيطالي: كورونا لن يختفي في صيف واحد كما اختفى سارس

2020/06/24 | 01:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عالم الفيروسات الإيطالي أندريا كريزانتي، إنه لا يمكننا أن نتوقع اختفاء فيروس كورونا المستجد مثل السارس في صيف واحد، لأن هناك ملايين الأشخاص المصابين في قارات المعمورة الخمس.وأوضح كريزانتي مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا في تصريحات صحفية، أنه “أصبح من غير المحتمل أن يصاب المرء بالعدوى في إيطاليا في هذه […]

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