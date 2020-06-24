اريد ان انتحر - سامي الذيب

2020/06/24 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب في صفحتي في الفيسبوك اعربت عن دهشتي أمام الحديث الذي يتذرع به المسلمون لتحريم الخمرما اسكر كثيره فقليله حراموقد اشرت بأني لو كنت مسلما لتركت الإسلام بسبب غباء هذا الحديث، مهما كان قائلهفأنا والغباء أعداءوقد بينت غباء هذا الحديث باللجوء إلى القياس الذي يعتبر أحد مصادر الشريعة الإسلامية فكتبت ما يلي:إذا اكلت عشر دجاجات فسوف تموت من التخمةإذن أكل الدجاج حرامفما قتل ......





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