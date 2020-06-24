2020/06/24 | 03:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيات كورونا في أميركا اللاتينية تتجاوز 100 ألف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 03:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا في أميركا اللاتينية تتجاوز 100 ألف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا في أميركا اللاتينية تتجاوز 100 ألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).