وفاة مسؤول أمني كبير بوزارة داخلية العراق بكورونا

2020/06/24 | 06:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر امني عراقي، وفاة مسؤول في وزارة الداخلية برتبة لواء بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد....

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