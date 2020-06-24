درس شريف منير ... لكريماته - فاطمة ناعوت

2020/06/24 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت في سبتمبر 2010، أرسل لي مواطن اسمُه "سامي يونان" سؤالا سأله أطفاُله الثلاثة: (بابا ليه الحرامي متحبسش؟!) وعجز الأبُ عن الإجابة فطلبها مني ليجيبَ أطفالَه.



وعجزتُ بدوري عن الإجابة فرفعتُ السؤالَ في مقال وبلاغ إلى السيد "حبيب العادلي" وزير الداخلية آنذاك، وتمت الإجابة عمليًّا.



علّ أولئك الأطفالَ اليومَ في سنّ الشباب يقرأون مقالي هذا؛ وقد تعلّموا الدرس.



الحكايةُ كما رواها الأبُ: (اتصل به الجي ......





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