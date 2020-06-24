عيدُ الأبِ …. الخجولُ - فاطمة ناعوت

2020/06/24 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت “الخجول" في عنوان المقال، تعودُ على "العيد"، وليس "الأب".



وأقولُ عنه "الخجول"، لأنه مرَّ بالأمس "الأحد" ولم يشعر به أحدٌ.



على عكس "عيد الأم" الذي يملأ الدنيا صخبًا وغناءً وإعلاناتٍ على الشاشات، وزهورًا.



جميعُ الأدبيات في ثقافات العالم دلَّلتِ الأمَّ ووضعتها درّةً على تاج العلاقات الإنسانية.



وأسكنتها الأديانُ المكانةَ الأعلى بين البشر.



أوسعتِ الأمُّ كتابةً وتصويرًا وتخليدًا في القصائد والروايات ......





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