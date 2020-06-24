الأردن : الفساد و إشكالية رجل الدولة ورجل السياسة والإقتصاد. - ميساء المصري

2020/06/24 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميساء_المصري لم ينسى الشعب الأردني بمختلف أوساطه وثائق الأردن البنمية عام 2016 .



فقد صدمنا بما تحويه وثائق بنما من معلومات زخمة حول الجنات الضريبية لقائمة تضم 760 شخصية سياسية وعامة , يقيمون على الأراضي الأردنية، ويحملون الجنسية الأردنية، يساهمون في قرابة 3400 شركة أوف شور، مسجلة في ملاذات ضريبية آمنة أبرزها جزر العذراء البريطانية، و برأسمال ضخم بملايين الدولارات الأميركية يوازي تماما صدى الأسماء التي ذكرت بال ......





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