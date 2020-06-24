نحو 800 وفاة جديدة جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة

2020/06/24 | 08:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 800 وفاة إضافية جراء كوفيد-19 فضلاً عن أكثر من 32 ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة حسب جامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات للجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، نشرت الساعة 20,30 الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة في البلاد بلغ 121,176 […]

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