حقائق ستُفاجئك عن مطاعم الوجبات السريعة

2020/06/24 | 08:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين أن بعض مطاعم الوجبات السريعة لديها قواعد وبروتوكولات مطبخ ثابتة، فإن البعض الآخر يتبع نهجاً فوضوياً وغير سليم أثناء إعداد الوجبات التي يقدمها.وللتعرف على بعض طرق مطاعم الوجبات السريعة سليمة،غير أوردت 24.ae نقلاً عن صحيفة “تايمز أوف إنديا”، الأسرار التالية: استخدام نفس المرق للأطباق النباتية وغير النباتية تعمل بعض المطاعم […]

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