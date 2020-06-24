علماء : كورونا لن يكون الوباء الأخير

2020/06/24 | 08:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر علماء من أننا خلقنا “بيئة مثالية” تساعد على انتقال الأمراض من الحياة البرية إلى البشر وانتشارها بسرعة في جميع أنحاء العالم.ويسرّع تدخل البشر في الطبيعة من حولنا من احتمالات وقوع ذلك.وتأتي هذه الفرضية من خبراء دوليين في الصحة يدرسون كيفية وأمكنة ظهور الأمراض الجديدة.وقام العلماء بتطوير نظام للتعرف على […]

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