راكيتيتش بنقذ برشلونة من فخ بيلباو

2020/06/24 | 08:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق برشلونة، انتصارًا ثمينًا بهدف نظيف على ضيفه أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكامب نو، في إطار الجولة الـ 31 من عمر الليجا.سجل هدف برشلونة الوحيد، الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 71.ورفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر.

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